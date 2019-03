Crece el repudio en EEUU contra el abogado racista de Nueva York

Washington, Estados Unidos.



Aaron Schlossberg, el abogado estadounidense, que insultó y acosó el miércoles a los clientes y camareros de un restaurante informal de Manhattan, Nueva York, entre ellos el hondureño Óscar Villanueva, por el simple hecho de comunicarse en español, sigue ganando animadversión por su actuación.



Nuevos videos de Schlossberg confirman que no es la primera vez que arremete contra personas que no son originarias de Estados Unidos.



El abogado aparece también en un video de 2016 insultando en la calle al bloguero Willie Morris. Le dijo ”¿de qué país eres? Yo soy un ciudadano de aquí, tú no. Eres un jodido extranjero feo, así que vete a la mi...”.



En tanto, en otro video de 2017 Schlossberg le grita “ustedes no son judíos” a un grupo de judíos que apoyaban a Palestina.



Centenares de latinos protestaron al son de los mariachis frente a su domicilio y oficinas.



En el video del miércoles donde consta el nuevo episodio racista, se ve al cuestionado sujeto con amenazar con llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).



“Su personal habla en español a los clientes cuando deberían hablar en inglés”, reclamó Schlossberg, de 42 años, y donante republicano. “Es América. Haré un seguimiento, supongo que no están documentados. Así que mi próxima llamada es a la Policía de Inmigración para expulsar a cada uno de ellos de mi país”, dice mirando a la cámara del móvil de uno de los clientes que lo grababa. En Nueva York, casi un cuarto de los habitantes hablan español.



La Comisión de Derechos Humanos de la ciudad, que investiga la discriminación y el acoso, dijo en un comunicado que estaba “al tanto del asunto”.



Aaron Schlossberg está pagando cara la agresión contra hispanos, entre ellos un hondureño.



Y la comisionada de Asuntos de Inmigración, Bitta Mostofi, afirmó que incidentes como este, “son horripilantes, no son comunes y tampoco pertenecen a nuestra ciudad”. Poco después de que se viralizara el video, se abrió una propuesta para recoger 10,000 firmas que apoyen la petición de su inhabilitación como abogado, la cual superaba las 11,500 rúbricas en Change.org, un blog que acoge peticiones públicas por Internet de carácter cívico, reformista y social.



En un tono más humorístico, un activista montó una página en la plataforma GoFundMe, apodada Mariachis para Aaron. El objetivo era recaudar dinero y enviar una banda de mariachis y un camión de tacos mexicanos a la oficina de Schlossberg. La página consiguió 1,094 dólares, superando su meta de 500.



El restaurante Fresh Kitchen fue visitado este viernes por la Comisión de Derechos Humanos de Nueva York, que explicó a los empleados las acciones legales que pueden tomar ante un caso como el del miércoles.