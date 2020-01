Al menos 15 muertos en ataque a mezquita en el suroeste de Pakistán

Quetta, Pakistán

Al menos 15 personas murieron y otras 19 resultaron heridas cuando un suicida hizo explotar una bomba durante las oraciones vespertinas el viernes en una mezquita del suroeste de Pakistán.

La explosión tuvo lugar en un pueblo cerca de Quetta, ciudad principal de la provincia, según el jefe de policía de la provincia de Baluchistán, Mohsin Hasán Butt.

Fida Mohammad, quien asistía a las oraciones vespertinas, dijo que unas 60 personas estaban presentes en el momento del ataque a la mezquita, que está ubicada en un área densamente poblada.

La explosión alcanzó la primera fila de fieles segundos después de que la oración comenzó, aseguró a la AFP.

"Fue una poderosa explosión, la gente gritaba y corría de aquí a allá -muchos resultaron heridos debido a la estampida", contó Mohammad.

El doctor Mohammad Waseem, del hospital Sandeman de Quetta, confirmó que 15 personas murieron.

El jefe de la policía de la provincia de Baluchistán, Mohsin Hassan Butt, también confirmó el balance de muertos. "Diecinueve personas siguen recibiendo tratamiento médico, de los cuales de tres a cuatro están en estado crítico", agregó en declaraciones a la AFP.

Un oficial de la policía figura entre los muertos, afirmó Butt, y consideró que el balance puede aumentar por los heridos que se encuentran graves.

La ministra provincial del Interior, Zia Ullah Langu, dijo a los periodistas que las investigaciones realizadas por oficiales de desactivación de bombas indicaron que un "terrorista suicida" llevó a cabo el ataque.

Un portavoz del gobierno provincial, Liaqat Shahwani, aseguró también que la bomba fue activada por un "terrorista suicida".

Según el grupo de inteligencia SITE, el Estado Islámico asumió la responsabilidad del ataque.

Un portavoz militar paquistaní dijo en Twitter que el personal paramilitar llegó a la mezquita y mantiene acordonada el área.

