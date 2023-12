Eduardo Andonie, el rostro hondureño que destaca en Telemundo

Cantante, actor, productor y ahora presentador de noticias, así de multifacético, es el capitalino Eduardo Andonie, quien emigró del país para solucionar trámites legales pendientes en Estados Unidos y terminó quedándose allá para trabajar en Telemundo.

“Trabajar en Telemundo es una bendición, ya que somos parte de NBC Universal, todos los días se aprende algo nuevo, es una empresa muy prestigiosa con mucha credibilidad en el mercado, son muy nobles y brindan muchos beneficios a sus colaboradores, aparte que te permiten evolucionar y están comprometidos con la comunidad siempre”, explica Andonie sobre esta faceta que inició en septiembre en Las Vegas, Nevada.

“Gracias a Dios mis conocimientos en todas las áreas de televisión han sido muy amplios, sin embargo, cuando uno cree que lo sabe todo empieza a aprender y el reto ha sido entender la audiencia, ser imparcial, brindar información objetiva, la responsabilidad de ética que tenemos como periodistas o comunicadores es precisa llevando la voz de nuestra gente con equilibrio”, asegura el catracho.

El compatriota pone en alto el nombre de nuestro país en el extranjero después de una larga trayectoria en el país como presentador de diferentes programas de televisión y desarrollarse también como productor.

“Siempre he sido multifacético. Mis experiencias han sido inolvidables; sin embargo, he tenido momentos difíciles y creo que lo más importante no es cómo caemos por los obstáculos que se nos presentan, sino como los superamos y nos levantamos para triunfar”, explica.

No todo es televisión, el hondureño ha ocupado además su tiempo como colaborador de Aldeas SOS, Teletón y exembajador de la Fundación de Niños con Cáncer en Honduras.

Nacido en la capital del país en 1992, Andonie asegura que Dios lo ha bendecido con muchos talentos, y que siempre ha sido muy apasionado, proactivo y persistente. “Nunca me rindo ante nada ni nadie y mi fe es inquebrantable”, cuenta con mucho orgullo este joven que laboró en varios medios televisivos del país. Todas mis facetas las he disfrutado y han sido muy especiales porque me han permitido crecer profesionalmente y han sido todas muy importantes para ir conociendo mi mejor versión”, explica.

“De mi etapa en los medios (hondureños) extraño a mis compañeros y los viajes visitando todos los rincones mágicos de Honduras. Honduras tiene un gran potencial, sin embargo, creo que la diferencia es que existen más recursos, tecnología y apoyo para un crecimiento profesional en el extranjero, algo que se convierte en un desafío para las empresas de telecomunicaciones en nuestro país sobre todo en una era digital”, agrega.

Eduardo también cuenta que ha madurado en muchos aspectos de su vida. “Emocional, físico, espiritual y mental. Estoy en uno de mis mejores momentos porque me falta tanto por aprender. He despertado mucho mi conciencia y cada día trabajo en sacar mi mayor potencial humano cargado de abundancia para vivir en paz y ser feliz de la mano de Dios”, puntualiza.