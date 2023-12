Auxy Ordóñez, la youtuber apasionada por los postres saludables

La necesidad bajar de peso sin renunciar a los dulces, llevó a la hondureña Auxy Ordóñez a crear el blog Postres Saludables, un proyecto que desde hace una década enseña a los amantes del dulce que pueden llegar a disfrutarlos sin sentirse culpables.

Auxy nació en Honduras, pero ha vivido en países como Alemania y España y desde hace cuatro años sigue su aventura desde Kioto, Japón.

Fue en 2013 cuando esta joven que se graduó como licenciada en Marketing eligió la cocina saludable por vocación y así ayudar a otros a perder peso sin tanto sufrimiento.

“Una cosa importante para mí era que no estaba dispuesta a hacer dietas en las que me prohibieran todo tipo de alimentos. Sólo quería aprender a comer bien y de todo”, detalla en el blog postressaludables.com que decidió iniciar en enero del 2014.

“Me encanta comer -especialmente si se trata de postres- y me gusta cocinar, cosa que no descubrí hasta que viví sola, aunque cocino desde los 10 añitos. Vengo de una hermosa familia latina, de siete personas. En casa era la única chica después de mamá, así que ahí me tocó aprender”, explica la joven en su sitio web y quien hace siete años tiene su canal de YouTube con más de 253 mil seguidores.

“Yo no hablo sobre dietas y tampoco recomiendo mis recetas a nadie. Lo único que hago es compartir mis creaciones con el propósito de facilitar a la gente, que está interesada en este tipo de temas, herramientas para empezar en su camino en busca de una alimentación más saludable y consciente”, declaró en una entrevista.

Pero, su éxito es tal que en Amazon puede encontrar sus libros: “Postres saludables: las recetas más fit”, “Boles nutritivos: más de 60 ideas para una comida deliciosa, nutritiva y divertida en un único bol”, “Cómo hacer postres saludables sin horno” y “Cenas saludables: guía práctica para preparar platos fáciles, deliciosos y nutritivos”. El costo de cada uno es menor a los diez dólares.

“Encontrar recetas de postres saludables era como buscar una aguja en un pajar. Así que empecé a experimentar con mis postres favoritos intentando hacer recetas con ingredientes más naturales y sin excesos de ningún tipo. Al poco tiempo descubrí que se me daba bien hacer postres saludables y decidí compartirlo de manera oficial en mi blog www.postressaludables.com en 2014”, dice Auxy.