Xiomara Castro se pronuncia tras declaratoria del CNE

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se dirigió este 24 de diciembre al país tras la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE) que proclamó a Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, como ganador de las elecciones generales de 2025, en un mensaje marcado por el balance de su gestión y un llamado a la unidad nacional.
En un discurso emitido en el marco de las celebraciones navideñas, Castro inició su intervención con un mensaje de esperanza y reconciliación.
“Querido pueblo, en esta fecha especial de Navidad y de profunda fe cristiana, les abrazo con amor y con palabras llenas de un espíritu de unidad y esperanza, la cual siempre nos caracteriza como pueblo noble y valiente”, expresó.
La mandataria reconoció las dificultades enfrentadas durante su gobierno, al asumir el poder, según dijo, en un contexto de crisis económica, pobreza extrema y criminalidad.
“No ha sido fácil el camino de mi gobierno en estos tres años y once meses, con el país en calamidad económica y extrema pobreza, pagando, producto de la corrupción, la deuda más alta de nuestra historia”, señaló.
Castro afirmó que su administración logró avances significativos en seguridad y combate al narcotráfico, destacando el reconocimiento de organismos internacionales.
“Hoy mi gobierno es reconocido a nivel mundial y cuenta con las mejores calificaciones e indicadores en el combate al narcotráfico, reducción de homicidios, seguridad, reducción de la pobreza, desarrollo social y productivo”, aseguró, citando al Fondo Monetario Internacional, la Cepal y la Cuenta del Milenio de Estados Unidos.
¡MISIÓN CUMPLIDA PUEBLO HONDUREÑO!🇭🇳✅— Secretaría de Prensa de Honduras (@gobprensaHN) December 24, 2025
🔺Con este hermoso mensaje la presidenta Constitucional de la República @XiomaraCastroZ, destacó los múltiples logros alcanzados por su gobierno, en distintas áreas entre ellas: educación, salud, energía, defensa, productividad, entre... pic.twitter.com/NNNuRTVdef
Balance de gestión
Durante su mensaje, la presidenta detalló obras y programas ejecutados durante su mandato, entre ellos la reconstrucción de centros educativos, proyectos hospitalarios y obras de infraestructura vial.
“Dejamos un país mejor como lo encontramos. Cinco mil escuelas reconstruidas, siete hospitales en construcción avanzada y dos en licitación, más de dos mil kilómetros de carreteras reparadas”, enumeró.
También mencionó programas sociales y económicos, como subsidios, reducción de tarifas eléctricas y apoyo a la producción nacional.
“Un millón de personas salidas de la extrema pobreza, matrícula gratis, merienda escolar, mejoras salariales a maestros, médicos y la clase trabajadora”, afirmó.
Castro destacó además el fortalecimiento de las finanzas públicas y de las empresas estatales.
“Queda reconstruida la Caja Única del Tesoro, un mecanismo de finanzas sanas y eficientes”, sostuvo.
Transición y cierre de mandato
La presidenta confirmó que permanecerá en el cargo hasta el 27 de enero de 2026, conforme a lo establecido en la Constitución.
“Estaré en este cargo de Presidenta de la República, como lo manda la Constitución, hasta el 27 de enero de 2026. Ni un día más, ni un día menos”, afirmó.
En la parte final de su discurso, agradeció el respaldo recibido durante su mandato y reafirmó su compromiso con el país.
“Agradezco profundamente al pueblo hondureño que me favoreció con su voto y con su respaldo, y por el honor de haber servido a mi patria con dignidad. He cumplido con mi deber y mi compromiso”, expresó.
Castro cerró su mensaje con un saludo navideño y una declaración simbólica sobre el cierre de su gestión.
“Les deseo una feliz Navidad, colmada de bendiciones, amor cristiano y esperanza. Sigamos adelante. Tenemos nuestra frente en alto. Misión cumplida”, concluyó.