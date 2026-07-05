Video: Incendio consume reconocido restaurante en Choluteca

Choluteca, Honduras.

Un voraz incendio redujo a cenizas este domingo el restaurante Coffee Crab, ubicado en la ciudad de Choluteca, luego de que las llamas se propagaran rápidamente por el establecimiento.

Tras recibir la alerta, elementos del Cuerpo de Bomberos se desplazaron al lugar e iniciaron intensas labores para controlar el siniestro. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, el fuego consumió por completo el negocio, dejando cuantiosas pérdidas materiales.