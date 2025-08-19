  1. Inicio
Vaguada provocará lluvias este martes en varias regiones de Honduras

En cuatro zonas de Honduras las lluvias tendrán mayor intensidad debido al paso de este fenómeno climático, según el pronóstico de Copeco.

Condiciones del clima en Honduras este martes 19 de agosto de 2025.

Fotografía: LA PRENSA
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó sobre las condiciones climáticas que predominarán este martes 19 de agosto de 2025 en Honduras.

Según Copeco, durante esta jornada el clima en Honduras estará influenciado por una vaguada en superficie que afectará varias regiones del territorio nacional.

Vuelven las lluvias: canícula finaliza el próximo fin de semana

Estas condiciones meteorológicas generarán lluvias y chubascos débiles y moderados, que en algunos sectores podrían alcanzar intensidad fuerte, acompañados de tormentas eléctricas aisladas.

Las zonas donde se prevén mayores precipitaciones son el sur, suroccidente, centro y oriente del país, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente en áreas vulnerables a deslizamientos.

En cambio, las regiones del norte y occidente experimentarán condiciones mayormente secas, con cielos parcialmente nublados y temperaturas que oscilarán entre cálidas y calurosas durante el día.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
