Así destroza la tos ferina el pecho de un bebé: tose hasta ponerse morado...

No completar el esquema de vacunación de un bebé puede doler toda la vida. La tosferina no solo enferma, sino que asfixia lentamente al bebé. En Honduras ya causó la muerte de ocho pequeños, pero es una enfermedad prevenible

La tosferina no es una tos cualquiera. Es una infección bacteriana altamente contagiosa que golpea con mayor dureza a los lactantes, especialmente a los menores que aún no han completado su esquema de vacunación. En Honduras, la Secretaría de Salud reporta la muerte de ocho menores y 76 casos confirmados, en especial, en población no vacunada o con esquemas incompletos.

 Fotos: LA PRENSA

