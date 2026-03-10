Así destroza la tos ferina el pecho de un bebé: tose hasta ponerse morado...

La tosferina no es una tos cualquiera. Es una infección bacteriana altamente contagiosa que golpea con mayor dureza a los lactantes, especialmente a los menores que aún no han completado su esquema de vacunación. En Honduras, la Secretaría de Salud reporta la muerte de ocho menores y 76 casos confirmados, en especial, en población no vacunada o con esquemas incompletos.
