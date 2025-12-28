"Toño" Rivera remonta y entra en la lista de diputados

Tegucigalpa.

Antonio "Toño" Rivera Callejas, diputado y candidato nacionalista por Francisco Morazán, remontó la desventaja que, hace pocos días, lo tenían fuera de la posibilidad de la reelección. Rivera, quien estuvo rezagado en los conteos iniciales e incluso llegó a reconocer dicha desventaja, es diputado desde 2006.

El diputado y uno de los principales dirigentes de ese partido a nivel nacional, desplazó a a su correligionaria Fabiola Rosa. Rivera está en la posición 22 de 23 electos. El congresista suma 181,795 votos, mientras que Rosa tiene 181,754, que la dejan por fuera en la elección. Se ha procesado el 99.79% de los votos en ese departamento, según cifras oficiales del Consejo Nacional Electoral.



Lo adelantó

Rivera dijo a Televicentro hace veinte días: “En estos momentos estoy a 22 votos. Usted lo puede ver en la página del CNE, a 22 votos de poder entrar en la posición 23”, señalando que el cierre en su nivel electivo es “muy cerrado”, pero —dijo— con tendencia a favorecerle. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.