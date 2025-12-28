"Toño" Rivera remonta y entra en la lista de diputados

Antonio "Toño" Rivera Callejas, diputado y candidato nacionalista por Francisco Morazán, remontó la desventaja que, hace pocos días, lo tenían fuera de la posibilidad de la reelección.
Rivera, quien estuvo rezagado en los conteos iniciales e incluso llegó a reconocer dicha desventaja, es diputado desde 2006.
El diputado y uno de los principales dirigentes de ese partido a nivel nacional, desplazó a a su correligionaria Fabiola Rosa. Rivera está en la posición 22 de 23 electos.
El congresista suma 181,795 votos, mientras que Rosa tiene 181,754, que la dejan por fuera en la elección. Se ha procesado el 99.79% de los votos en ese departamento, según cifras oficiales del Consejo Nacional Electoral.
Lo adelantó
Rivera dijo a Televicentro hace veinte días: “En estos momentos estoy a 22 votos. Usted lo puede ver en la página del CNE, a 22 votos de poder entrar en la posición 23”, señalando que el cierre en su nivel electivo es “muy cerrado”, pero —dijo— con tendencia a favorecerle.
Rivera Callejas explicó que ha realizado un conteo propio de 3,401 actas de un total de 3,402, quedándole únicamente una pendiente de verificación. Según adelantó, esa última acta podría darle un resultado “muy, pero muy bueno”.
En aquel momento, el parlamentario nacionalista apuntó que, de acuerdo con su revisión territorial, el voto rural está marcando diferencias a favor de su partido. “Lo que le puedo decir es que el voto rural, municipio a municipio y caserío por caserío, está remontando a Papi en la presidencia, a Juan Diego en la alcaldía y a Toño en la diputación”, declaró.