Tomás Zambrano tras triunfo de Nasry Asfura: "Honduras eligió al mejor hombre"

Tegucigalpa.

Tomás Zambrano, jefe de la bancada nacionalista y uno de los principales dirigentes de ese partido político, reaccionó a la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el que se anunció el triunfo en el nivel presidencial de Nasry Juan Asfura Zablah. "Ya tenemos al presidente electo por los hondureños. El país habló a través del voto y rechazó la división, el odio y el caos en que nos ha tenido inmersos el actual gobierno", comenzó escribiendo en su cuenta en X.

"Votó por el único candidato que nunca insultó a nadie, que hablaba de unir a Honduras y de dedicar su energía a generar empleos y solucionar problemas, no a antagonizar", añadió el diputado por Valle.

"Estoy seguro que Honduras eligió al mejor hombre para el momento histórico que vive el país. Papi va a volver a unir a la familia hondureña, va a hacer sanar las heridas y va a dirigir el barco a puerto seguro... con Papi a la Orden Honduras va a estar bien. Hagamos a Honduras grande otra vez", cerró.

¿Quién es "Tito" Asfura?

Nasry Asfura, conocido entre sus seguidores como "Papi a la orden", logró en este segundo intento alcanzar la Presidencia de la República bajo la bandera del conservador Partido Nacional, que busca regresar al poder tras un período de desgaste político entre 2010 y 2022, marcado por denuncias de corrupción y narcotráfico contra exfuncionarios.