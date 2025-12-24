  1. Inicio
Tomás Zambrano tras triunfo de Nasry Asfura: "Honduras eligió al mejor hombre"

El diputado nacionalista por Valle reaccionó a la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral

Tomás Zambrano tras triunfo de Nasry Asfura: Honduras eligió al mejor hombre

Asfura y Zambrano durante un acto de campaña.

Fotografía: cortesía
Tegucigalpa.

Tomás Zambrano, jefe de la bancada nacionalista y uno de los principales dirigentes de ese partido político, reaccionó a la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el que se anunció el triunfo en el nivel presidencial de Nasry Juan Asfura Zablah.

"Ya tenemos al presidente electo por los hondureños. El país habló a través del voto y rechazó la división, el odio y el caos en que nos ha tenido inmersos el actual gobierno", comenzó escribiendo en su cuenta en X.

CNE proclama a Nasry Asfura como ganador de las elecciones presidenciales

"Votó por el único candidato que nunca insultó a nadie, que hablaba de unir a Honduras y de dedicar su energía a generar empleos y solucionar problemas, no a antagonizar", añadió el diputado por Valle.

"Estoy seguro que Honduras eligió al mejor hombre para el momento histórico que vive el país. Papi va a volver a unir a la familia hondureña, va a hacer sanar las heridas y va a dirigir el barco a puerto seguro... con Papi a la Orden Honduras va a estar bien. Hagamos a Honduras grande otra vez", cerró.

¿Quién es "Tito" Asfura?

Nasry Asfura, conocido entre sus seguidores como “Papi a la orden”, logró en este segundo intento alcanzar la Presidencia de la República bajo la bandera del conservador Partido Nacional, que busca regresar al poder tras un período de desgaste político entre 2010 y 2022, marcado por denuncias de corrupción y narcotráfico contra exfuncionarios.

Asfura nació el 8 de junio de 1958 en Tegucigalpa, es hijo de padres de origen palestino y fue alcalde del Distrito Central durante dos períodos consecutivos (2014-2022). También se desempeñó como concejal municipal y como secretario del Fondo Hondureño de Inversión Social.

Aunque inició estudios en ingeniería tras finalizar su secundaria en un colegio católico, desarrolló su vida profesional principalmente en la industria de la construcción.

En su propuesta de gobierno, Asfura planteó estabilidad fiscal, generación de empleo e inversión en infraestructura productiva, así como el fortalecimiento del sector agropecuario, la mejora de la conectividad y la ejecución de proyectos con impacto inmediato en la economía local.

