¿Quién es Tomás Zambrano?

Una mañana del año 2000 -cuando el nuevo siglo apenas despuntaba- ocurrió algo que ahora su familia interpreta como un presagio. Tomás Zambrano, entonces de 18 años, entró a un restaurante donde su madre compartía con amigos y hermanos de fe.No habló ni pidió la palabra; aun así, fue señalado.Una mujer lo observó y pronunció lo que pareció una revelación:“Yo te veo vestido elegante, te veo de traje y te veo sentado en silla de reyes”, le dijo.Doña Maura Luz Molina Galo, su madre, conserva ese instante con una nitidez intacta, un recuerdo que hoy cobra mayor sentido cuando su hijo aspira a <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/entre-tomas-zambrano-jorge-calix-saldria-nuevo-presidente-congreso-DK28998874" target="_blank">convertirse en presidente del Congreso Nacional para el período 2026-2030</a>.