"Entiendan que perdieron las elecciones": Tomás Zambrano a Libre

Tegucigalpa.

Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional, envió un mensaje al Partido Libre pidiendo que "entiendan que perdieron las eleccones" y que "tienen que entregar las elecciones". Zambrano, uno de los principales dirigentes de ese partido, que ganó la elección a nivel presidencial a través del candidato Nasry Asfura, consideró que Libre (partido oficialista) "juega con fuego" al "insinuar que buscan no entregar el poder".

"Entiendan, por favor, que perdieron las elecciones, tienen que entregar el poder pacíficamente. Dejen sus locuras e ilegalidades de la abusiva comisión permanente", escribió en redes sociales. "El pleno del Congreso Nacional, que es la máxima autoridad, habilitó sesiones hasta el 20 de enero del 2026 y desautorizó todas las acciones de la ilegal comisión permanente, ya hay presidente electo y es Tito Asfura", añadió.

Por último, Zambrano escribió: "Ustedes con solo el hecho de insinuar que buscan no entregar el poder es constitutivo de delito, no Inventen con salir que quieren anular las elecciones. No jueguen con fuego. El pueblo fue claro y contundente el 30 de noviembre al decir 'fuera el familión y 'Libre nunca más'". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Asfura, ganador a nivel presidencial

Conocido como 'Papi a la orden' por su trato directo y su discurso centrado en el trabajo, Nasry Asfura se convirtió el miércoles en el virtual presidente electo de Honduras, tras una trayectoria marcada por dos intentos fallidos y el respaldo público del presidente de EE.UU., Donald Trump, a su candidatura. Asfura, del opositor Partido Nacional, será el sucesor de la actual mandataria del país, Xiomara Castro, a partir del 27 de enero de 2026, tras imponerse en su tercer intento presidencial con el 40,26 % de los votos, según la declaración oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE).