TJE convoca sesión plenaria virtual para decidir sobre el caso de Jorge Cálix

Tegucigalpa, Honduras.

El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) desarrollará este jueves una sesión plenaria virtual con el objetivo de avanzar en la resolución de expedientes relacionados con el proceso electoral en curso. El presidente del TJE, Mario Flores Urrutia, informó que entre los casos a analizar se encuentra la inscripción de planillas de diputados por los departamentos de Olancho y Valle, donde destaca el expediente del congresista Jorge Cálix. Flores Urrutia detalló que la reunión del pleno fue convocada para la 1:00 de la tarde, y en ella se abordarán los autos de admisibilidad o no admisibilidad de los recursos de apelación presentados.

"Vamos a someter ya a discusión los autos de admisibilidad o no admisibilidad de esos recursos de apelación", indicó el funcionario. El titular del Tribunal aclaró que la agenda de trabajo contempla cinco expedientes y que ninguno de ellos tiene prioridad sobre otro. Aseguró que el pleno actúa con total imparcialidad y que la convocatoria fue remitida formalmente a los magistrados Mario Morazán y Miriam Barahona, quienes deben participar conforme lo establece la ley. "Espero que acaten esta convocatoria, porque es una obligación y así lo establece la ley", subrayó. Agregó que, una vez asignados los casos, los magistrados deberán emitir sus respectivos criterios jurídicos para determinar la admisibilidad de los escritos. Flores Urrutia enfatizó que el TJE está comprometido con brindar respuestas oportunas a la ciudadanía y con mantener la actividad jurisdiccional sin interrupciones.