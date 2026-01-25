  1. Inicio
Tomás Zambrano fija agenda legislativa con énfasis en vida, empleo y salud

Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, anunció prioridades legislativas en salud, empleo, educación y transparencia.

Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, delineó los principales lineamientos que marcarán el trabajo legislativo durante el período 2026-2027, al intervenir en la instalación de la primera legislatura, acto que congregó a autoridades del Estado, representantes de la sociedad civil, sector privado, cuerpo diplomático y medios de comunicación.

 Foto: Emilio Flores / LA PRENSA

