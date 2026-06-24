Sesal declara epidemia de dengue en el departamento de Olancho

La Secretaría de Salud (Sesal) declaró en condición epidémica el dengue en los municipios de Juticalpa y Catacamas, en el departamento de Olancho, tras un aumento sostenido de casos que ha superado los umbrales de alerta epidemiológica establecidos por las autoridades sanitarias.
La confirmación fue realizada por el doctor Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Sesal, quien explicó que el análisis se basa en el comportamiento de los casos durante las últimas semanas epidemiológicas y en la evaluación del corredor endémico.
“En este momento, hemos encontrado que en dos municipios de Olancho, Juticalpa y Catacamas, estamos en zona epidémica, mientras que el resto del país se mantiene en zona de seguridad”, indicó Mejía.
El funcionario detalló que la decisión se tomó tras reuniones con autoridades de la región sanitaria de Olancho y representantes de los hospitales de ambos municipios, donde ya se activó una mesa intersectorial para coordinar acciones de control.
Según datos oficiales, Olancho registra 310 casos acumulados en 24 semanas epidemiológicas, con un incremento del 48% en las últimas cinco semanas, lo que ha encendido las alertas sanitarias.
Mejía advirtió que en la semana epidemiológica 23 se registró un aumento significativo de contagios, periodo en el que también ocurrió el fallecimiento de una joven de 22 años en Catacamas.
“Estamos viendo un incremento de entre 45 y 50 casos por semana, lo que nos llevó a declarar esta fase epidémica en estos dos municipios”, agregó el jefe de vigilancia.
Las autoridades de Salud enfatizaron que el control del dengue no depende únicamente del Estado, sino también de la participación ciudadana en la eliminación de criaderos de zancudos en los hogares.
“Si usted puede eliminar criaderos en su casa, hágalo, porque si no lo hace, el riesgo de enfermar y llegar a un hospital aumenta”, señaló Mejía durante la entrevista.
El especialista también hizo un llamado a la población a no automedicarse y acudir de inmediato a un centro asistencial ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor retroocular y malestar general.
“Muchos pacientes llegan tarde. La joven fallecida comenzó con síntomas el 7 de junio y buscó atención hasta el 11, cuando ya presentaba dengue grave”, explicó.
Asimismo, la Sesal reiteró que el abordaje del dengue es integral e involucra acciones de fumigación, abatización y educación comunitaria, además de la coordinación con gobiernos locales y organizaciones sociales para contener el brote en Olancho.Tegu