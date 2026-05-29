¿Por qué eliminarán la Dipampco? Gobierno explica decisión

Tegucigalpa, Honduras.

La decisión de eliminar la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) responde a un proceso de revisión institucional impulsado por el Gobierno dentro de su nueva estrategia de seguridad nacional, informaron autoridades tras la reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).

La medida fue aprobada durante un encuentro encabezado por el presidente Nasry Asfura en Casa Presidencial, donde participaron representantes de los distintos poderes del Estado y altos funcionarios de seguridad y defensa.

Entre los asistentes estuvieron el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Héctor Benjamín Valerio Ardón; el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano; el titular de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo; el fiscal general, Pablo Emilio Reyes; el ministro de Seguridad, Gerson Velásquez, y el secretario de Defensa, Enrique Rodríguez Burchard.

Durante la reunión, las autoridades analizaron el comportamiento de la violencia y el avance de las estructuras criminales en el país, así como la efectividad de las instituciones encargadas de combatirlas.

El ministro de Comunicación y Estrategia, José Augusto Argueta, explicó que la cancelación de la Dipampco forma parte de una evaluación sobre el rendimiento de las entidades responsables de garantizar la seguridad de la población.

“Es un claro mensaje de que las instituciones que no estén a la altura de los retos actuales y que no estén coordinadas con la estrategia nacional de seguridad deben dar paso a nuevos mecanismos”, expresó el funcionario.

Según Argueta, el Gobierno considera necesario implementar estructuras con mayores capacidades operativas y una coordinación más efectiva frente al crimen organizado.

El portavoz indicó que la eliminación de la Dipampco no significa el abandono de las labores de combate contra maras y pandillas, sino una reorganización institucional enfocada en fortalecer las acciones de seguridad.

Asimismo, detalló que el proceso deberá desarrollarse respetando los procedimientos administrativos y legales, incluyendo la revisión de la situación laboral del personal asignado a la unidad policial.

Las autoridades también señalaron que algunos agentes podrían ser incorporados a nuevas dependencias especializadas, siempre que aprueben los procesos de evaluación y certificación establecidos por el Estado.

El Gobierno sostiene que esta medida se complementa con otras acciones recientes, como la creación de la Agencia Nacional contra el Crimen y nuevas herramientas legales orientadas a combatir las estructuras delictivas.

Finalmente, el CNDS adelantó que en los próximos días se anunciarán nuevas disposiciones relacionadas con el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y la lucha contra el crimen organizado en Honduras.