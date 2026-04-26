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Lista completa de los candidatos a magistrados que buscan llegar al TJE

Abogados y diputados buscan magistraturas en el TJE. Conoce a los aspirantes

Lista completa de los candidatos a magistrados que buscan llegar al TJE

Este domingo 26 de abril finaliza el período de autopostulación para aspirar a cargos en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), habilitado de 6:00 a.m. a 12:00 del mediodía. El proceso se abrió tras la destitución del magistrado Mario Morazán y de los suplentes Lourdes Maribel Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta, lo que dejó vacantes dentro del órgano electoral. ¿Quiénes buscan integrar el TJE?

 Fotos de archivo / redes sociales
Tegucigalpa, Honduras.

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Redacción La Prensa
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