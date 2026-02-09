“Luis, cállate ya”: Cálix arremete contra Redondo tras críticas por el apoyo de Trump a Asfura

Tegucigalpa, Honduras.

Jorge Cálix, diputado del Partido Liberal, reaccionó con dureza este lunes a las declaraciones del expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, relacionadas con el respaldo expresado por el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, al actual mandatario hondureño, Nasry Asfura.

A través de su cuenta oficial en la red social X, Cálix lanzó fuertes señalamientos contra Redondo, a quien acusó de haber cometido actos ilegales durante su gestión al frente del Legislativo.

“Luis, cállate ya. Diste un golpe de Estado al poder legislativo y usurpaste ilegalmente la presidencia del Congreso por cuatro años”, escribió el parlamentario liberal.

En su mensaje, Cálix también responsabilizó a Redondo de haber atentado contra el proceso electoral y de haber manipulado la ley y la Constitución, afirmando que la ciudadanía ya le pasó factura por su gestión.

“La gente te castigó por todo lo que hiciste y, lejos de aprender de tus errores, seguís jodiendo”, añadió.

El diputado fue más allá al asegurar que Redondo deberá enfrentar a la justicia.

“Utiliza los días que te quedan fuera de la cárcel para estar con tus hijos y con tu familia, porque no los verás en un buen rato. Dentro de poco la justicia llegará a tu puerta”, expresó.

La reacción de Cálix surge luego de que Luis Redondo cuestionara públicamente el mensaje de Donald Trump, en el que el mandatario estadounidense aseguró haber brindado su “firme apoyo” a Nasry Asfura y afirmó que, tras ese respaldo, el actual presidente hondureño “ganó las elecciones”.

Redondo calificó esas declaraciones como un acto de injerencia extranjera, al considerar que constituyen una confesión pública de intervención en los asuntos políticos y electorales de Honduras. “Es condenable la injerencia extranjera, la criminalización de la migración y la hipocresía en el discurso antidrogas”, manifestó el exfuncionario en su publicación.

Asimismo, sostuvo que las expresiones de Trump son incompatibles con los principios del derecho internacional y con el respeto a la soberanía del pueblo hondureño, al asegurar que ningún actor externo debe atribuirse influencia directa en los resultados electorales del país.

El cruce de declaraciones refleja la creciente tensión política en torno a las relaciones entre Honduras y Estados Unidos, así como a los señalamientos sobre el proceso electoral y la legitimidad de las decisiones tomadas en la pasada legislatura del Congreso Nacional.