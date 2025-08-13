CNE recibirá el 14 de agosto ofertas para licitación del sistema Trep

Tegucigalpa, Honduras.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrirá este jueves 14 de agosto la recepción de propuestas de las empresas interesadas en administrar el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep). Según lo acordado por el pleno del CNE, las ofertas serán recibidas hasta las 10:00 de la mañana en las oficinas de la institución, ubicadas en la colonia Matamoros de Tegucigalpa.

Con la extensión de plazos aprobada por el Congreso Nacional, el organismo electoral tendrá hasta el 30 de agosto para adjudicar el manejo del Trep a la empresa que cumpla con los requisitos y supere las pruebas técnicas.

Aunque no se ha confirmado cuántas compañías presentarán formalmente su oferta, se anticipó la participación de al menos tres, entre ellas: Mapa Soluciones, Smartmatic, señalada en otros países por presuntas irregularidades, e Interseg S.A., que aún analiza su intervención debido a cuestionamientos sobre el sistema.



Fechas del cronograma electoral