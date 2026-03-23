  1. Inicio
  2. · Honduras

Playas, cascadas y aguas termales: 13 destinos imperdibles para Semana Santa

Desde el Caribe hasta las montañas del occidente, estos destinos combinan naturaleza, cultura y aventura. Aquí tienes 13 lugares clave para viajar en Semana Santa en Honduras, con rutas claras para llegar y disfrutar sin contratiempos.

Playas, cascadas y aguas termales: 13 destinos imperdibles para Semana Santa

Cataratas de Pulhapanzak (Cortés) Uno de los espectáculos naturales más impactantes del país. Sus más de 40 metros de caída impresionan a cualquiera. Se ubican al sur del departamento de Cortés, en la comunidad de San Buenaventura, a 17 km de San Francisco de Yojoa. Se llega en vehículo por carretera CA-5 y el desvío está claramente señalizado.

 Foto: Jessica Figueroa

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias