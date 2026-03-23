Playas, cascadas y aguas termales: 13 destinos imperdibles para Semana Santa

Cataratas de Pulhapanzak (Cortés) Uno de los espectáculos naturales más impactantes del país. Sus más de 40 metros de caída impresionan a cualquiera. Se ubican al sur del departamento de Cortés, en la comunidad de San Buenaventura, a 17 km de San Francisco de Yojoa. Se llega en vehículo por carretera CA-5 y el desvío está claramente señalizado.
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