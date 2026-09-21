Top 10 destinos turísticos de Honduras para conocer en la Semana Morazánica 2026

Honduras se prepara para la movilización de alrededor de 500,000 personas hacia distintos destinos del país durante el Feriado Morazánico 2026, que inicia el miércoles 6 de octubre. Para los visitantes, el país ofrece una amplia variedad de destinos turísticos. Playas, reservas naturales, pueblos históricos y ciudades coloniales forman parte de las opciones para quienes buscan salir de la rutina y disfrutar de aventura, cultura y contacto con la naturaleza. En La Prensa te mostramos el top 10 de destinos para disfrutar durante este feriado.
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