Sectores prevén un aumento en las deportaciones de migrantes

“La emergencia nacional significa que quedarán suspendidas garantías que antes era normal recibirlas y habrá militarización en ciudades de Estados Unidos, y más en la frontera, pues ya dijo que usará al Ejército”, apuntó García.

El analista anticipó que el cruce hacia Estados Unidos estará más controlado, con implementación de avanzada tecnología de reconocimiento facial y un presupuesto específico para ese propósito, lo que generará respuesta a nivel global.

El empresario sampedrano Eduardo Facussé expresó que, aunque no cuenta con una cifra precisa sobre el número de hondureños con antecedentes criminales, prevé que se llevarán a cabo deportaciones más contundentes que en el pasado.

“No creo que se vaya a deportar a personas de buena voluntad, es más un tema de campaña que se limitará a aquellos que se meten a problemas. Ahora miraremos más disciplina con la entrada, pues la migración está fuera de control y él solo quiere poner orden, por eso la migración que conocemos hasta ahora no será igual para los próximos años”, pormenorizó.

Un informe del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) entregado al Congreso estadounidense, y dado a conocer por el medio Fox News, revela que alrededor de 261,000 hondureños tienen orden de deportación.

Facussé externó su preocupación ante las declaraciones de Trump, quien insinuó, de manera indirecta, la posibilidad de implementar un impuesto externo, similar a una gravamen sobre las remesas. “Esto me causa un poco de temor, esperemos que no sea así, habría que entender el contexto, pues no lo dijo explícitamente”, añadió.

El último eje que abordó fue el narcotráfico, ya que Trump calificó a carteles como terroristas. Según su análisis, esto implica que Estados Unidos podría actuar contra ellos sin necesidad de solicitar permiso para ingresar a otros países.

Por ello, considera que es fundamental reflexionar sobre la posibilidad de eliminar el tratado de extradición.

“Los países que no colaboren para frenar esas actividades son los que verán represalias más negativas”, enfatizó, aludiendo a las posibles consecuencias que podrían afectar al país en el futuro.