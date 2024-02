Más de tres meses sin atender información Secretaría de Ricardo Salgado

La solicitud de información se venció y no se notificó que sería enviada a prórroga, por lo que en la Secretaría afirmaron que Sierra Folgor no estaba trabajando por temas de salud.

Posteriormente se hizo una nueva solicitud a Planificación Estratégica sobre un foro realizado, también en noviembre, en relación a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) donde se trajeron más de 10 invitados internacionales.

Una de las invitadas fue la congresista colombiana María Fernanda Carrascal, por lo que este rotativo le consultó quién le pagó sus viáticos, boletos de avión y demás.

Ella respondió que “su partido no fue y tampoco fue con ningún recurso público -de su país-”. Pero sin decir concretamente con qué fondos.

Al preguntar a Casa Presidencial respondieron que “no es competencia de Casa Presidencial dar respuesta a su solicitud, la institución encargada de manejar la información que solicita es la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya que ellos son los que coordinan cuestiones de invitados internacionales”.

Se trasladó a Cancillería la interrogante y dijeron que “esta Secretaría de Estado no realizó ningún tipo de erogación por concepto de pago de pasajes aéreos, ni viáticos de invitados internacionales que estén relacionados con foros, a la vez se indica que se desconoce de qué institución se realizaron pagos para cubrir los gastos del foro”.

Dicha solicitud de información se trasladó a Planificación Estratégica y de nuevo no hubo respuesta.

Este día, LA PRENSA visitó las oficinas de la institución manejada por Ricardo Salgado y en recepción respondieron que “el oficial de información fue operado y por eso no se le ha respondido, solo él puede hacer tal gestión”.

No obstante, ante los más de tres meses de no responder solicitudes, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) no se ha pronunciado al respecto con relación a esta Secretaría y la no entrega de información que debería ser pública.