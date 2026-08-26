“Para mí es una más”: Saraí Espinal arremete contra María José Sosa

La diputada del Partido Liberal, Saraí Espinal, respondió a los cuestionamientos de la congresista del Partido Nacional, María José Sosa, con quien ha protagonizado diversos intercambios en redes sociales, y aseguró que nunca ha tenido un trato personal con ella.
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