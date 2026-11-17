Hay lugares que no necesitan grandes monumentos para enamorar. Les basta una calle empedrada, una casa antigua, un árbol iluminado y esa sensación de estar caminando por un sitio donde el tiempo transcurre de otra manera. Santa Lucía tiene todo eso y, cuando llega la Navidad, parece multiplicar su belleza.
Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.
Licenciada en Periodismo y máster en Gestión del Marketing Estratégico y Digital por Unitec, 2026. Periodista y cronista en LA PRENSA desde 2003 con experiencia en investigación, multimedia e IA aplicada a medios. Editora de País y San Pedro.