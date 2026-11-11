Kilvett Bertrand muestra tatuaje íntimo en Congreso Móvil de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Cortés. El diputado Kilvett Bertrand mostró uno de sus 12 tatuajes durante su participación en el Congreso Móvil, que se desarrolla en San Pedro Sula, en medio de la discusión sobre las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal relacionadas con el combate a las maras y pandillas.

El legislador aprovechó el debate sobre los criterios policiales relacionados con la portación de tatuajes para enseñar una de las marcas que lleva en su cuerpo. Se trata de un tatuaje con el nombre «MITI», que, según explicó, tiene un significado personal y representa el amor que siente por su esposa.

La demostración ocurrió mientras Bertrand fijaba su posición sobre las medidas de seguridad que buscan identificar a personas vinculadas con estructuras criminales mediante características físicas, entre ellas los tatuajes.

El diputado sostuvo que no se debe generalizar ni estigmatizar a quienes llevan tatuajes, ya que estas marcas no necesariamente representan una relación con organizaciones delictivas.

En ese sentido, consideró que una persona que tiene un tatuaje por razones personales o familiares no debería ser motivo de sospecha ni de temor únicamente por llevarlo en la piel.

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«Los tatuajes que se van a perseguir son los tatuajes que están relacionados con maras y con pandillas», expresó Bertrand al explicar su postura sobre este tema.

El congresista insistió en que las medidas deben estar dirigidas contra quienes tienen vínculos con estructuras criminales y no contra toda la población que decide llevar tatuajes por diferentes motivos.

Su postura se produjo en el contexto de las discusiones sobre las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, que también contemplan medidas para sancionar a los adultos que utilizan a menores de edad para participar en actividades delictivas.

Sobre este último punto, Bertrand señaló que antes de plantear una reducción de la edad punible o un incremento de las sanciones para los menores de edad, se debe evaluar el efecto de la última reforma, que establece condenas superiores a 40 años de prisión para los adultos que instrumentalicen a menores en delitos.

El legislador consideró que los resultados de esa disposición permitirán determinar si las sanciones actuales están cumpliendo su propósito disuasivo y si es necesario discutir nuevas modificaciones a la legislación penal.

Durante sus declaraciones, también abordó la seguridad en los centros penitenciarios, luego del suicidio de un privado de libertad. Afirmó que el caso continúa bajo investigación y que ha conversado sobre el tema con el general Amador Lacayo.