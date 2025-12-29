  1. Inicio
  2. · Honduras

Rusia confía en fortalecer relaciones con Honduras tras triunfo de Nasry Asfura

Moscú saluda victoria electoral de Asfura y apuesta por relaciones “constructivas” con Honduras,

  • Actualizado: 29 de diciembre de 2026 a las 15:40 -
  • Agencia EFE
Nasry Asfura, presidente electo en Honduras para el periodo 2026-2030.
Moscú, Rusia.

El Ministerio de Exteriores de Rusia confió este lunes en que las relaciones entre Moscú y Tegucigalpa continuarán su desarrollo constructivo tras la victoria en las elecciones en ese país centroamericano de Nasry 'Tito' Asfura.

"La parte rusa espera que las tradicionalmente amistosas relaciones entre Moscú y Tegucigalpa se mantengan y sigan desarrollándose de forma constructiva en beneficio de nuestros países y pueblos", señaló Exteriores en un comunicado.

La nota agrega que Moscú "parte del respeto incondicional a la voluntad de los ciudadanos de Honduras, la soberanía nacional y la independencia de esa república".

CNE proclama a Nasry Asfura como ganador de las elecciones presidenciales

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras declaró el pasado miércoles a Asfura presidente electo, veinticuatro días después de las elecciones generales del 30 de noviembre, tras un lento recuento afectado por fallas técnicas.

El exalcalde de Tegucigalpa y candidato del conservador Partido Nacional obtuvo el 40,26 % de los votos y se impuso por estrecho margen a Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal, quien logró el 39,54 %, con el 99,93 % de las actas escrutadas.

Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y varios países latinoamericanos reconocieron rápidamente los resultados e instaron a una transición pacífica en Honduras, donde Asfura asumirá el cargo el próximo 27 de enero, en sustitución de la presidenta saliente, Xiomara Castro, del partido izquierdista Libre y aliada de Ortega y Murillo

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

