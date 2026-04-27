Todo lo que debe saber para tramitar el RTN en Honduras

El Registro Tributario Nacional (RTN) es un documento legal y obligatorio en Honduras que identifica a las personas naturales y jurídicas como contribuyentes ante el Servicio de Administración de Rentas (SAR). Este registro es esencial para realizar diversas actividades legales, comerciales y financieras en el país.
Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista multimedia con experiencia en notas de economía, desarrollo en infraestructura y vialidad, empresa privada y gobierno. Parte del equipo de Diario La Prensa desde 2011.