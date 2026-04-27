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Todo lo que debe saber para tramitar el RTN en Honduras

Conozca qué es el RTN en Honduras, quiénes deben tramitarlo y los requisitos para obtenerlo por primera vez o reponerlo.

  • Actualizado: 27 de abril de 2026 a las 11:25 -
  • Kleymer Baquedano
Todo lo que debe saber para tramitar el RTN en Honduras

El Registro Tributario Nacional (RTN) es un documento legal y obligatorio en Honduras que identifica a las personas naturales y jurídicas como contribuyentes ante el Servicio de Administración de Rentas (SAR). Este registro es esencial para realizar diversas actividades legales, comerciales y financieras en el país.

 Foto: LA PRENSA

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Kleymer Baquedano
Kleymer Baquedano
kleymer.baquedano@laprensa.hn

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista multimedia con experiencia en notas de economía, desarrollo en infraestructura y vialidad, empresa privada y gobierno. Parte del equipo de Diario La Prensa desde 2011.

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