Roberto Contreras dice que Libre busca forzarlo a unirse a Rixi Moncada

El alcalde de San Pedro Sula y presidente del Partido Liberal de Honduras, Roberto Contreras, denunció este viernes que enfrenta una persecución política cuyo objetivo sería presionarlo para que se una a la candidatura de Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre). “Quieren considerarme un trofeo para obligarme a pedir el voto por Rixi Moncada y seguir como alcalde dentro del Partido Liberal, algo que nunca voy a hacer porque soy hombre de una sola pieza”, manifestó Contreras en un mensaje a alcaldes y diputados liberales.

El edil aseguró que no cederá a lo que calificó como un “chantaje político” y reiteró que no renunciará a sus principios liberales para resolver lo que considera un caso fabricado en su contra por el Ministerio Público. Según Contreras, actualmente nueve personas guardan prisión de manera injusta, sin pruebas que los vinculen con las acusaciones del Ministerio Público en el caso del supuesto desvío de 45.5 millones de lempiras de la Alcaldía de San Pedro Sula.

Asimismo, adelantó que el próximo lunes presentará pruebas que, a su criterio, demostrarán la debilidad del caso de la Fiscalía. El jefe municipal llamó a las bases liberales a no respaldar a Libre ni a Moncada en las elecciones internas, y exhortó a cerrar filas en torno a la candidatura presidencial de Salvador Nasralla.


