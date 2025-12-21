Contreras lanza ultimátum a escrutadores del PL: Tienen hasta las 11 de la mañana o serán sustituidos

San Pedro Sula

El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras (CCEPL) y alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, emitió este día un enérgico llamado de atención a los equipos de escrutinio de su institución política, advirtiendo con medidas drásticas si se presentan más retrasos en el conteo de votos.

A través de un mensaje en X, Contreras solicitó la presencia inmediata de los escrutadores asignados al Turno “A”, atendiendo una petición previa del Consejo Nacional Electoral (CNE) para agilizar el proceso de verificación de actas.

El edil sampedrano fue categórico al establecer un límite de tiempo; en caso de que los escrutadores no se reintegren a sus funciones antes de las 11:00 de la mañana, el Partido procederá a la sustitución total e inmediata del personal asignado.

“Es responsabilidad del Partido acompañar el proceso a fin de que el CNE brinde la declaratoria en el tiempo preciso; de lo contrario, estaríamos socavando las bases de la democracia del país”, expresó Contreras.