Roberto Contreras: "Cualquier liberal que negocie con Libre, lo expulsaremos”

Roberto Contreras, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) y actual alcalde de San Pedro Sula.

Cortés, Honduras.

Roberto Contreras, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) y actual alcalde de San Pedro Sula, afirmó que serán expulsados del partido aquellos dirigentes que sostengan negociaciones con el partido Libertad y Refundación (Libre).

Durante una entrevista concedida a un medio hondureño, Contreras fue enfático al reafirmar su autoridad dentro del Partido Liberal y su rechazo a cualquier acercamiento político con Libre, partido que lidera el expresidente Manuel Zelaya.

“Vamos a dejar esto bien claro, porque yo fui electo por más de 350 mil liberales como presidente del partido. Como presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, desautorizo a cualquier diputado, a cualquier candidato o cualquier alcalde que entre en negociaciones con Libertad y Refundación; lo expulsaremos del partido”, expresó el alcalde de San Pedro Sula.

Roberto Contreras arrasa en San Pedro Sula y saca al menos 8 regidores

Ante la consulta sobre supuestos acercamientos de Salvador Nasralla e Iroshka Elvir con Libre, el dirigente liberal reiteró que la máxima autoridad partidaria recae en su cargo. “Estamos claros, y repito y reitero, la máxima autoridad del partido es el presidente y soy yo”, subrayó.

Contreras también se refirió al proceso de escrutinio electoral y descartó la exigencia de un conteo voto por voto, al asegurar que lo fundamental es revisar las actas. “Vamos a terminar de contar las actas, que es lo que hemos hablado siempre nosotros”, afirmó.

El presidente del CCEPL insistió en que no pertenece a un sector del liberalismo dispuesto a negociar principios políticos. En ese contexto, reafirmó que su postura busca preservar la identidad y línea histórica del Partido Liberal.

