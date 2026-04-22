¿Fianza? Revelan el acuerdo del "apóstol" Zúniga con El Salvador para ser liberado

El diputado Ricardo Elencoff, quien ha dado seguimiento al caso, explicó que el hondureño optó por un procedimiento abreviado, mecanismo legal que permite resolver el proceso de forma más expedita bajo ciertas condiciones. Fue detenido el 5 de febrero en El Salvador por agentes policiales de aquel país tras, presuntamente, intentar cruzar a territorio salvadoreño con un menor sin autorización de sus padres.