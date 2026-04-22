¿Fianza? Revelan el acuerdo del "apóstol" Zúniga con El Salvador para ser liberado

Santiago Zúniga, conocido públicamente como “Apóstol Chago”, podría recuperar su libertad en las próximas horas tras un acuerdo alcanzado en el sistema judicial de El Salvador, según información divulgada recientemente.
El diputado Ricardo Elencoff, quien ha dado seguimiento al caso, explicó que el hondureño optó por un procedimiento abreviado, mecanismo legal que permite resolver el proceso de forma más expedita bajo ciertas condiciones. Fue detenido el 5 de febrero en El Salvador por agentes policiales de aquel país tras, presuntamente, intentar cruzar a territorio salvadoreño con un menor sin autorización de sus padres.
“Mañana saldrá en libertad el Apóstol Chago, se someterá a un procedimiento abreviado y le van a prohibir ingresar por tres años a El Salvador”, indicó Ricardo Elencoff, diputado.
Como parte de este acuerdo, Zúniga deberá cumplir restricciones impuestas por las autoridades salvadoreñas, entre ellas la prohibición de reingresar al país durante un período determinado.
En las últimas horas, también circularon en redes sociales imágenes del religioso dentro del centro penal, en las que aparece en silla de ruedas. Hasta ahora, no existe un informe oficial que confirme su estado de salud.
Una vez formalizada su liberación, se prevé que las autoridades ejecuten su expulsión y posterior traslado hacia territorio hondureño.
Elencoff además descartó versiones que apuntaban al pago de una fianza para obtener este beneficio. “Queremos aclarar que no hay cobro de fianza... la sanción será que el Apóstol Chago será expulsado de nuestro hermano país”, afirmó.
El caso ha generado amplio debate en plataformas digitales, donde la figura de Zúniga mantiene alta visibilidad tanto entre seguidores como críticos.
Fue aprehendido junto a una mujer cuando intentaban cruzar por la aduana Amatillo, en la zona sur de Honduras. Lidia Sarahay Maldonado Matute, de 38 años de edad, también fue detenida por autoridades salvadoreñas.
Según los reportes preliminares, Zúniga, de 59 años de edad, conducía su camioneta Toyota Land Cruiser Prado cuando pretendía llegar a El Salvador, con un menor viajando sin autorización.