  1. Inicio
  2. · Honduras

¿Qué se sabe sobre la reunión que sostendrán Nasry Asfura y Trump?

El encuentro se celebrará en la residencia del presidente estadounidense en Mar-a-Lago, en el estado de Florida

  • Actualizado: 03 de febrero de 2026 a las 11:51 -
  • Agencia EFE
¿Qué se sabe sobre la reunión que sostendrán Nasry Asfura y Trump?

El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, mantendrá este fin de semana una "reunión histórica" con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien lo respaldó abiertamente durante la campaña, informó la canciller hondureña, Mireya Agüero. ¿Qué se sabe?

 Foto: EFE

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias