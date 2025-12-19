Reino Unido expresa respaldo al CNE en pleno escrutinio especial

Tegucigalpa, Honduras.

El Reino Unido expresó este viernes que respalda al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras y pidió que se respete sus funciones en la fase final de las elecciones generales que se celebraron el pasado 30 de noviembre en el país centroamericano. "El Reino Unido sigue el proceso electoral en Honduras, incluido el escrutinio especial. Respaldamos la labor del @CneHonduras y pedimos respeto a sus funciones, sin interferencias ni violencia. Su declaratoria será clave para dar certeza y tranquilidad al pueblo que votó ejemplarmente", indicó el Reino Unido a través de su Embajada concurrente para Honduras en Guatemala, en un mensaje en la red social X.

Las consejeras Ana Paola Hall, quien preside el CNE, y Cossette López, han venido denunciando una serie de amenazas y hostigamientos de políticos durante todo el proceso de las elecciones en Honduras, que tuvo una campaña con más mensajes de odio que propuestas para la población. El escrutinio especial, que es seguido por observadores nacionales e internacionales, para conocer los resultados de 2.792 actas electorales con inconsistencias, que se debió iniciar el pasado día 13, comenzó este jueves y hasta hoy el proceso ha transcurrido con aparente normalidad. La página web del organismo electoral se reactivo hoy con nuevos resultados, los que sigue encabezando el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el 40,33 % de los votos, contra 39,50 % de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, ambos conservadores. En el tercer lugar figura la candidata presidencial del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, con el 19,18 %, cuando hasta las 14:00 hora local se habían escrutado el 99,82 % de las actas. En menos de 24 horas del nuevo escrutinio, Nasralla ha acortado diferencias, al reducir, en más de 40.000 votos, por los que lo superaba Asfura, a 27.421, según los registros del CNE.