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Reforma eléctrica: el paso a paso para transformar la Enee

Conozca paso a paso cómo se transformará la Enee, los plazos de la reforma eléctrica y los cambios previstos para el sector en 2027.

  • Actualizado: 02 de noviembre de 2026 a las 15:06 -
  • Kleymer Baquedano
Reforma eléctrica: el paso a paso para transformar la Enee

La Ley de Justicia Energética, publicada el 29 de septiembre de 2026, establece una transformación del sector eléctrico hondureño que comenzará a ejecutarse mediante reglamentos, nuevas estructuras empresariales y cambios en la operación del mercado. El proceso contempla varias etapas que deberán desarrollarse entre diciembre de 2026 y septiembre de 2027, aunque el saneamiento financiero de la Enee podría tardar varios años.

 Foto: Cortesía
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Kleymer Baquedano
Kleymer Baquedano
kleymer.baquedano@laprensa.hn

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista multimedia con experiencia en notas de economía, desarrollo en infraestructura y vialidad, empresa privada y gobierno. Parte del equipo de Diario La Prensa desde 2011.

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