Reforma eléctrica: el paso a paso para transformar la Enee

La Ley de Justicia Energética, publicada el 29 de septiembre de 2026, establece una transformación del sector eléctrico hondureño que comenzará a ejecutarse mediante reglamentos, nuevas estructuras empresariales y cambios en la operación del mercado. El proceso contempla varias etapas que deberán desarrollarse entre diciembre de 2026 y septiembre de 2027, aunque el saneamiento financiero de la Enee podría tardar varios años.
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Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista multimedia con experiencia en notas de economía, desarrollo en infraestructura y vialidad, empresa privada y gobierno. Parte del equipo de Diario La Prensa desde 2011.