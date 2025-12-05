  1. Inicio
  2. · Honduras

Alcaldes con más de 16 años en el cargo vuelven a ganar en el valle de Sula

Alcaldes con hasta seis periodos en el cargo fueron reelegidos en el valle de Sula, mientras nuevos líderes asumen por primera vez en cuatro municipios

  • Actualizado: 05 de diciembre de 2025 a las 10:54 -
  • Kleymer Baquedano
Alcaldes con más de 16 años en el cargo vuelven a ganar en el valle de Sula

Alexánder López, de El Progreso (Yoro), y Walter Perdomo, de Villanueva (Cortés), están iniciando su quinto período como alcaldes.
San Pedro Sula, Honduras

Los municipios de Pimienta, Omoa y Villanueva, en el departamento de Cortés, han reelegido a sus alcaldes, quienes permanecen en el poder entre 16 y 24 años.

Raúl Alfredo Ugarte, alcalde de Pimienta, Cortés, quien lleva 24 años en el poder, logrará su séptimo periodo gracias a 5,461 votos, con un avance del 93.48% de las actas, según datos disponibles hasta ayer por la tarde en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Ugarte, médico de profesión y miembro del Partido Nacional, expresó a medios que “está agradecido con Dios y la población por la oportunidad de seguir sirviendo, es un gane contundente”.

REDH exige "transparencia inmediata" al CNE

En Omoa, Ricardo Alvarado, alcalde nacionalista, se encamina a un quinto periodo. Lleva 16 años como jefe edilicio y asegura que “el desarrollo en esta ciudad no se detiene”.

Walter Perdomo, alcalde de Villanueva desde hace 16 años, continuará al frente del municipio industrial por un quinto periodo. Perdomo, del Partido Liberal, acumula 17,056, con el 80.59% de las actas procesadas. “Seguimos más comprometidos que nunca, porque el cambio sigue”, escribió el aspirante en sus redes sociales.

Marlon Pineda, alcalde de Santa Cruz de Yojoa por el Partido Libre, aseguró su tercer periodo con 13,056 votos y un avance del 78.65% de las actas procesadas. “Los resultados contundentes hacen posible la continuación de la construcción de una mejor Santa Cruz de Yojoa para todos y todas”, expresó Pineda, quien en estos días posteriores a las elecciones se ha mantenido activo en la continuidad de proyectos.

El liberal Alexander López sumará un quinto periodo consecutivo al frente del municipio de El Progreso, Yoro.

Gerson Ortiz (San Manuel), Wendy Banegas (en Santa Rita, Yoro) Omar Rodríguez (Puerto Cortés) serán nuevos alcaldes.

Gerson Ortiz (San Manuel), Wendy Banegas (en Santa Rita, Yoro) Omar Rodríguez (Puerto Cortés) serán nuevos alcaldes.

Otros alcaldes del valle de Sula estarían logrando su reelección para un segundo periodo, como es el caso de Carlos Rivera, del Partido Liberal, en Potrerillos. “Darle las gracias al pueblo de Potrerillos por esa confianza que nos han brindado, por tener el honor de seguir siendo su alcalde”, manifestó Rivera a través de un video.

Jesús Núñez, del Partido Libre, continuará cuatro años más al frente de la alcaldía de San Antonio de Cortés con 2,499 votos. Este será su segundo periodo.

Gustavo Mejía, también del Partido Libre, seguirá siendo alcalde de Choloma por segundo periodo. Suma hasta este viernes 30,233.

Subsecretario de Estado de USA expresa preocupación por elecciones en Honduras

Los nuevos alcaldes que llegan por primera vez al cargo son los liberales Wendy Banegas, en Santa Rita (Yoro); Francisco Reyes, en San Francisco de Yojoa; Omar Rodríguez, en Puerto Cortés; y Gerson Ortiz, en San Manuel.

En La Lima estaría perdiendo Santos Laínez, del Partido Libre y actual alcalde, mayoría de votos favorece a Reynaldo Fúnez, del Partido Liberal.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Kleymer Baquedano
Kleymer Baquedano
kleymer.baquedano@laprensa.hn

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista multimedia con experiencia en notas de economía, desarrollo en infraestructura y vialidad, empresa privada y gobierno. Parte del equipo de Diario La Prensa desde 2011.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias