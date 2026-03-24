¿Quién es Baldemar Roque? Hondureño extraditado a EEUU se enfrenta a cadena perpetua

San Pedro Sula.

Un ciudadano hondureño identificado como Baldemar Roque Negrete enfrenta cargos por narcotráfico en Estados Unidos, luego de haber sido extraditado recientemente para responder ante la justicia federal. De acuerdo con información del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el imputado, de 52 años, fue trasladado el 20 de marzo desde Guatemala hacia territorio estadounidense, donde es requerido por un tribunal del Distrito Este de Texas.

La acusación en su contra data del 14 de agosto de 2019 e incluye el delito de conspiración para fabricar y distribuir al menos cinco kilogramos de cocaína, con conocimiento de que el cargamento sería enviado a Estados Unidos para su comercialización. Las autoridades sostienen que este tipo de actividades está vinculado a redes del crimen organizado transnacional, dedicadas al tráfico de drogas a gran escala, lo que implica sanciones severas bajo la legislación federal. Según el expediente, en caso de ser declarado culpable, Roque Negrete podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua. La investigación es desarrollada por la Administración para el Control de Drogas, el Buró Federal de Investigaciones y otras instancias internacionales, en coordinación con autoridades guatemaltecas, lo que permitió su captura y posterior extradición.