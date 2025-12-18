Proceso electoral pasaría al Congreso si no hay resultados el 30 de diciembre

Tegucigalpa, Honduras.

La prolongada parálisis del proceso final de las elecciones generales celebradas en Honduras el pasado 30 de noviembre hace prever que, si los resultados definitivos no son anunciados antes del 30 de diciembre, el caso será trasladado al Parlamento, el órgano no celebra sesiones con la totalidad de sus 128 diputados desde finales de agosto. Del proceso electoral aún falta escrutar al menos 2.792 actas que presentan inconsistencias. Según proyecciones del candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, en esas actas podrían contabilizarse más de 500.000 votos, decisivos para definir al próximo presidente del país, en una contienda cerrada entre él y el aspirante del Partido Nacional, Nasry Asfura, quien le aventaja estrechamente, ambos de tendencia conservadora.

Al menos 150 mesas listas para el escrutinio especial

Nasralla informó el jueves que representantes de los dos partidos se reunieron la noche anterior -por segunda vez en la semana- y acordaron respaldar la iniciativa para que el escrutinio especial de las 2.792 actas con inconsistencias comience este jueves. El escrutinio especial debió comenzar el pasado día 13. El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha previsto dos turnos de doce horas para este proceso, con inicio del primero a las 07:00 hora local (13:00 GMT).

Pero el escrutinio no comenzó a la hora anunciada, pese a que varios escrutadores del Partido Liberal y del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) se encontraban desde temprano en las afueras del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde se resguarda el material electoral. Según escrutadores liberales, militares y policías que custodian el Infop no permitieron su ingreso, argumentando que aún no contaban con autorización del CNE. Nasralla, quien ha insistido en un conteo "voto por voto" para garantizar la transparencia del proceso, señaló además que espera que las consejeras del CNE, Ana Paola Hall -presidenta del organismo- y Cossette López, aprueben la impugnación de más de 6.000 actas con inconsistencias presentada por el Partido Liberal. Por su parte, Fernando Anduray, dirigente del Partido Nacional, explicó que los representantes de esa fuerza política no se habían integrado al proceso debido a varios imprevistos, entre ellos el cambio de escrutadores realizado por el Partido Liberal, la necesidad de nuevas acreditaciones, registros de reconocimiento facial y razones de seguridad. Anduray indicó que estos inconvenientes podrían resolverse en el transcurso del día y que hacia las 13:00 horas (19:00 GMT) los escrutadores del Partido Nacional se presentarían en el Infop. Añadió que se espera que los primeros resultados del escrutinio especial se conozcan alrededor de las 15:00 horas. Asfura - quien lidera los resultados preliminares del CNE con 1.305.033 votos (40,54 %) -, ha guardado silencio en los últimos días, luego de manifestar la semana pasada que el escrutinio especial debía transmitirse en directo por televisión para garantizar mayor transparencia. Asfura es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Nasralla ocupa el segundo lugar con 1.261.849 votos (39,19 %), mientras que la candidata de Libre se sitúa en tercera posición con 621.188 sufragios (19,29 %).

Posible intervención del Parlamento

La incertidumbre entre la población hondureña -que también votó para elegir autoridades municipales y legislativas- crece a medida que se acerca el plazo límite del 30 de diciembre, fecha en la que el CNE debe presentar los resultados oficiales. Si para entonces no se han proclamado los resultados, el conflicto pasará al Parlamento, cuyo presidente, Luis Redondo, del Partido Libre, no ha convocado a sesiones plenarias desde finales de agosto debido a desacuerdos con las bancadas opositoras. Ante esta crisis legislativa, Redondo conformó en octubre una Comisión Permanente integrada únicamente por nueve diputados, con amplias facultades, aunque sin potestad para decidir sobre la conformación de nuevas autoridades.