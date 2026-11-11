Cenaos: primer frente frío de 2026 ingresaría el viernes a Honduras

Honduras podría experimentar un cambio en las condiciones del clima a partir de este viernes 13 de noviembre, cuando se prevé el posible ingreso del primer frente frío de la temporada 2026, fenómeno que ocasionaría una reducción de las temperaturas en varias regiones del país.
Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.
LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.