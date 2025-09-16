Presidenta Castro afirma que habrá elecciones libres y transparentes en noviembre

Tegucigalpa.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dijo el lunes que el 30 de noviembre habrá elecciones libres y transparentes en su país, al tiempo que proclamó, dos veces: "¡Viva Palestina!". "Con fe en nuestros valores cristianos, con convicción en nuestros principios democráticos y con esperanza en nuestra juventud y en la fuerza de nuestras mujeres, le digo al pueblo hondureño el 30 de noviembre habrán elecciones libres y transparentes en Honduras", subrayó Castro en su mensaje con ocasión de los 204 años de la independencia de su país de la Corona española.

"La victoria es del pueblo, ¡Viva la independencia de Honduras, viva el pueblo en resistencia, viva la mujer y la juventud que son el futuro de nuestra patria. Viva Palestina libre, viva Palestina libre. Adelante con la refundación, prohibido olvidar que somos resistencia!", recalcó la mandataria, quien el 27 de enero de 2026 concluirá su mandato de cuatro años en el poder.

Independencia

Castro resaltó que "conmemorar el aniversario de la patria" obliga a los hondureños "a reconocer una verdad histórica: la independencia proclamada en 1821 fue incompleta y la verdadera independencia de Honduras aun está pendiente de conquistarse plenamente". "Este día miles de jóvenes, de niños y niñas desfilan por todo el país con dignidad, la alegría y el amor patrio y la idea permanente de construir una Honduras socialista y democrática", expresó Castro desde el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, de Tegucigalpa, desde donde presenció los desfiles de colegios de educación media conmemorativos a las fiestas de la independencia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.