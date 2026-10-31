Precios de los combustibles en Honduras a partir del lunes 2 de noviembre

Tegucigalpa, Honduras. La Secretaría de Energía anunció la nueva estructura de precios de los combustibles que entrará en vigencia a partir del lunes 2 de noviembre de 2026, con ajustes en la mayoría de los derivados del petróleo.
Según la entidad, se mantendrá estabilizado el precio del diésel mediante el impuesto, mientras que el gas licuado de petróleo (GLP) doméstico conservará su precio gracias al apoyo económico temporal. Por su parte, las gasolinas superior y regular bajarán más de dos lempiras.
Nuevos precios por galón
En Tegucigalpa, la gasolina súper costará L152.22, tras una rebaja de L2.79; la gasolina regular se cotizará a L137.23, con una disminución de L2.78.
El diésel mantendrá su precio en L153.53, mientras que el kerosene subirá L1.30, hasta L148.40. El GLP vehicular aumentará L2.57, alcanzando L61.23.
En San Pedro Sula, la gasolina súper tendrá un precio de L147.01, con una rebaja de L2.44, y la regular costará L132.04, tras disminuir L2.93.
El diésel se mantendrá en L149.20, mientras que el kerosene subirá L1.15, hasta L143.14. El GLP vehicular aumentará L2.57, para situarse en L57.22.
Apoyo al GLP doméstico
El precio del cilindro de GLP doméstico se mantendrá en L249.62 en Tegucigalpa y L228.47 en San Pedro Sula.
Para ello, el Gobierno aplicará un apoyo económico temporal de L93.36 y L90.88, respectivamente. La SEN también informó que el acumulado del diésel entre el 5 de octubre y el 8 de noviembre asciende a L44.06.
⛽ ¡Conozca los nuevos precios de los combustibles!Ante el aumento de los precios internacionales, el Gobierno de la República continúa brindando apoyo económico para proteger el bolsillo de las familias hondureñas.✅ El Diésel y el Gas Licuado de Petróleo (GLP) doméstico mantienen sus respectivos precios sin cambios, mientras que las gasolinas superior y regular presentan rebajas a nivel nacional.📅 Vigencia: del 2 al 8 de noviembre de 2026.📲 Consulte los nuevos precios oficiales de los combustibles.#UnGobiernoQueHace— Secretaría de Energía de Honduras (@SENHnOficial) October 31, 2026