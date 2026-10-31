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Precios de los combustibles en Honduras a partir del lunes 2 de noviembre

La nueva estructura de precios de los combustibles, publicada por la Secretaría de Energía, estará vigente del 2 al 8 de noviembre

Precios de los combustibles en Honduras a partir del lunes 2 de noviembre

Habrá rebajas y aumentos en los principales derivados del petróleo en Honduras a partir de la próxima semana, según la Secretaría de Energía.

Tegucigalpa, Honduras. La Secretaría de Energía anunció la nueva estructura de precios de los combustibles que entrará en vigencia a partir del lunes 2 de noviembre de 2026, con ajustes en la mayoría de los derivados del petróleo.

Según la entidad, se mantendrá estabilizado el precio del diésel mediante el impuesto, mientras que el gas licuado de petróleo (GLP) doméstico conservará su precio gracias al apoyo económico temporal. Por su parte, las gasolinas superior y regular bajarán más de dos lempiras.

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Nuevos precios por galón

En Tegucigalpa, la gasolina súper costará L152.22, tras una rebaja de L2.79; la gasolina regular se cotizará a L137.23, con una disminución de L2.78.

El diésel mantendrá su precio en L153.53, mientras que el kerosene subirá L1.30, hasta L148.40. El GLP vehicular aumentará L2.57, alcanzando L61.23.

En San Pedro Sula, la gasolina súper tendrá un precio de L147.01, con una rebaja de L2.44, y la regular costará L132.04, tras disminuir L2.93.

El diésel se mantendrá en L149.20, mientras que el kerosene subirá L1.15, hasta L143.14. El GLP vehicular aumentará L2.57, para situarse en L57.22.

Apoyo al GLP doméstico

El precio del cilindro de GLP doméstico se mantendrá en L249.62 en Tegucigalpa y L228.47 en San Pedro Sula.

Para ello, el Gobierno aplicará un apoyo económico temporal de L93.36 y L90.88, respectivamente. La SEN también informó que el acumulado del diésel entre el 5 de octubre y el 8 de noviembre asciende a L44.06.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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