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Rebajas: precio de los combustibles a partir del lunes 9 de noviembre en Honduras

A diferencia de las gasolinas, el diésel conservará su precio por sexta semana consecutiva

Rebajas: precio de los combustibles a partir del lunes 9 de noviembre en Honduras

Se mantendrá vigente el subsidio del 70% para la gasolina regular y el apoyo al gas doméstico.

San Pedro Sula, Honduras. Las gasolinas superior y regular registrarán rebajas superiores a cuatro lempiras por galón a partir del lunes 9 de noviembre, según informó la Secretaría de Energía.

Los nuevos precios estarán vigentes hasta el domingo 15 de noviembre, con disminuciones que también alcanzarán al kerosene, mientras que el diésel mantendrá su valor por sexta semana consecutiva.

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En San Pedro Sula, la gasolina superior bajará 4.39 lempiras por galón, mientras que la regular tendrá una reducción de 4.40 lempiras.

Por su parte, el kerosene disminuirá 0.70 lempiras por galón en la zona norte del país.

En Tegucigalpa, las gasolinas superior y regular registrarán una rebaja de 4.32 lempiras por galón. El kerosene bajará 0.61 lempiras.

Diésel

A diferencia de las gasolinas, el diésel conservará su precio por sexta semana consecutiva, pese a que el incremento internacional acumulado alcanza los 52.52 lempiras por galón.

El Gobierno informó que continuará absorbiendo este impacto mediante los mecanismos de apoyo a los consumidores.

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Asimismo, se mantendrá vigente el subsidio del 70% para la gasolina regular y el apoyo al gas doméstico.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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