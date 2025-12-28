  1. Inicio
Precio de los combustibles a partir del 29 de diciembre en Honduras

La nueva estructura de precios entrará en vigencia a partir del lunes 29 de diciembre de 2025 en San Pedro Sula y Tegucigalpa.

Tegucigalpa, Honduras.

La Secretaría de Energía (SEN) informó que a partir del lunes 29 de diciembre de 2025 entrarán en vigencia nuevos precios de los combustibles en Honduras, los cuales reflejan rebajas en la mayoría de los carburantes, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula.

Las autoridades energéticas reiteraron que los subsidios a la gasolina regular, el diésel y el gas doméstico buscan mitigar el impacto económico en los hogares hondureños, especialmente ante el cierre del año y el comportamiento del mercado internacional de los combustibles.

Para San Pedro Sula, la SEN detalló que la gasolina súper bajará 0.99 lempiras y su nuevo precio será de 96.68 lempiras por galón. La gasolina regular, también subsidiada, disminuirá 1.16 lempiras, quedando en 87.90 lempiras.

El queroseno en la capital industrial del país registrará una rebaja de 1.61 lempiras y se venderá a 71.79 lempiras, mientras que el diésel reducirá su costo en 2.13 lempiras, para un nuevo precio de 82.81 lempiras por galón.

En cuanto al GLP doméstico en San Pedro Sula, el valor permanecerá congelado en 216.99 lempiras como parte de las medidas de subsidio gubernamental, mientras que el GLP vehicular tendrá un ligero incremento de un centavo y pasará a costar 41.67 lempiras.

Precios en Tegucigalpa

De acuerdo con la estructura oficial de precios, en la capital el galón de gasolina súper registrará una rebaja de 1.01 lempiras, por lo que su nuevo valor será de 99.33 lempiras. La gasolina regular, que continúa subsidiada por el Gobierno, bajará 1.18 lempiras y se cotizará a 90.55 lempiras.

El queroseno también reflejará una disminución de 1.62 lempiras, fijando su nuevo precio en 74.46 lempiras por galón. En tanto, el diésel, igualmente subsidiado, tendrá una de las mayores rebajas de la semana con 2.14 lempiras menos, quedando en 85.48 lempiras.

En el caso del gas licuado de petróleo (GLP) de uso doméstico en Tegucigalpa, el precio se mantendrá congelado en 238.13 lempiras gracias al subsidio estatal, mientras que el GLP vehicular experimentará un leve aumento de un centavo, situándose en 45.20 lempiras.


Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
