Jorge Cálix cuestiona decisiones del CNE; Marlon Ochoa le responde

El diputado liberal Jorge Cálix lanzó fuertes señalamientos contra el oficialismo y autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), al denunciar supuestas incongruencias en decisiones pasadas y acusar al partido de gobierno de utilizar obstáculos políticos para impedir su candidatura.
"Mientras Marlon Ochoa me quiere dejar fuera del proceso electoral, en Comayagua, Limber Valdiviezo, quien participó en las internas de Libre como candidato a alcalde y perdió, ahora fue inscrito como suplente de Carmen Maldonado para las generales", comenzó diciendo Cálix en sus redes sociales.
El diputado liberal cuestionó que están cometiendo una injusticia en su contra.
"Hay una ley para mí, y otra para el resto. El familión teme que llegue al Congreso Nacional y me pone obstáculos violentando la constitución. Estoy siendo víctima de discriminación", manifestó.
Además, recordó que en las elecciones generales de 2021 se permitió la inscripción de Nelyi Larice como candidato, en sustitución de Berónica Moncada, hermana de la actual presidenciable y entonces consejera electoral Rixi Moncada, a pesar de que Larice había participado y perdido en las elecciones internas de marzo de ese mismo año. Según el legislador, esta inscripción fue aprobada con el voto de Moncada y de la consejera Ana Paola Hall.
El parlamentario afirmó que el oficialismo teme su eventual regreso al Congreso Nacional bajo la bandera del Partido Liberal, ya que ello podría significar, mencionó, una reversión de las decisiones adoptadas en los últimos cuatro años.
“Le tienen miedo a que cambiemos al fiscal y desmontemos su sistema de impunidad; miedo a que le contemos las costillas a Luis Redondo por el saqueo del fondo departamental. Por eso inventan obstáculos políticos disfrazados de legalidad”, expresó Cálix, quien insistió en que la disputa “no es un tema legal, sino político: el familión tiene miedo”.
Respuesta de Marlon Ochoa
Sin embargo, el consejero del CNE, Marlon Ochoa, rechazó de manera categórica los señalamientos.
“Falso de toda falsedad que candidatos que no resultaron favorecidos con el voto popular en elecciones primarias se encuentren inscritos para participar en elecciones generales, al ser prohibido por la Ley Electoral en su artículo 115, numeral 10”, aclaró.
Ochoa agregó que los registros oficiales del sistema de inscripción de candidatos confirman que no se dio tal situación y compartió la nómina de suplentes del Partido Libre en Comayagua para respaldar su declaración.