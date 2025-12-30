Escrutinio especial decidirá 15 alcaldías con votos ajustados

Tegucigalpa, Honduras

El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene las horas contadas para culminar el escrutinio especial en 61 municipios donde la diferencia entre los dos candidatos más votados es igual o menor al 5%. Un informe de Auditoría Externa del CNE mencionaba que eran 61 los municipios cuyo margen eran inferior al 5%, pero ayer la cifra aumentó a 66. El ente electoral no publicó el listado de lugares. LA PRENSA revisó cada una de las 298 municipalidades en disputa y encontró 65 casos (uno menos que el listado del CNE) en los que la diferencia de votos estaba por debajo de cinco puntos porcentuales, al menos hasta las 11:00 am del 29 de diciembre.

Este equipo identificó 15 municipios donde la situación era más reñida: la diferencia era menor o igual a 1 punto porcentual, lo que en muchos casos solo 4 votos separaban al candidato que llevaba la delantera del que quedaba en segundo lugar. En estos municipios, el escrutinio especial será determinante para definir al ganador. En otros casos, donde no existen actas con inconsistencias, el resultado queda firme. Un ejemplo es la alcaldía de Goascorán, Valle, donde el candidato del Partido Nacional, Alcides Gaspar Paz Morales, aventaja por 0.06 puntos porcentuales, equivalentes a cuatro votos, a Elmer Aníbal Cruz Velásquez, del Partido Libertad y Refundación (Libre). No obstante, los registros del CNE indican que dos actas deberán someterse a escrutinio especial. Lo mismo pasó en Camasca, Intibucá, donde tres votos (0.09 puntos porcentuales) lleva de diferencia el actual alcalde de Libre, Ignacio Bautista, de su contrincante del Partido Nacional, Mario Díaz. En este municipio, el CNE deberá revisar tres actas con inconsistencias. En Nacaome, departamento de Valle, se contabilizan 145 actas con inconsistencias en una contienda estrecha, donde el candidato del Partido Nacional, Rodolfo Ferrufino Sosa, aventaja por 54 votos al liberal Carlos Roberto Saavedra. Otro caso es el de la Villa de San Antonio, Comayagua, donde Néstor Joel Mendoza Padilla, candidato del Partido Sigamos Desarrollando Juntos Nuestro Municipio, encamina su tercera reelección con apenas 89 votos de diferencia.

Inconsistencias

Los datos del CNE muestran se deben revisar 1,892 actas con inconsistencias en el nivel de municipalidades. Se desconoce si realizarán todo el proceso u ocurrirá lo mismo que con el nivel presidencial, que declararon ganador al nacionalista Nasry Asfura sin concretar el escrutinio especial en 306 actas. Si se consideran los municipios donde la diferencia entre candidatos es igual o menor a un punto porcentual, el número de actas con inconsistencias asciende a 536. En cambio, al ampliar el rango a diferencias iguales o menores al 5%, la cifra aumenta a 784 actas. Esta cifra es inferior a la que mencionó el consejero Marlon Ochoa el pasado 28 de diciembre, cuando denunció que no se había sesionado para iniciar con el escrutinio especial en el nivel de municipalidades, principalmente en el Distrito Central, donde el candidato nacionalista, Juan Diego Zelaya, se disputa la comuna con Jorge Aldana, de Libre. Según los registros del CNE, Zelaya mantiene una ventaja de 888 votos, equivalente a 0.21 puntos porcentuales. Sin embargo, Aldana, quien instaló un campamento en las afueras del Centro Logístico Electoral (CLE), sostiene que las actas en su poder lo favorecen y que esa situación quedará demostrada durante el escrutinio especial.

En el Distrito Central deberán revisarse 2,441 actas con errores. De acuerdo con el exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral, Augusto Aguilar, esta situación siempre ocurre en cada proceso electoral, pero en las recientes elecciones fue más frecuente. De acuerdo con el exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), Augusto Aguilar, esta situación siempre ocurre en cada proceso electoral, pero en las recientes elecciones fue más frecuente. Afirmó que el escrutinio especial, cuyo proceso está estancando por “conductas deliberadamente dilatorias y obstructivas”, según el CNE, definirá los resultados.