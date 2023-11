Solo jefes y mediadores: oposición pone condiciones de diálogo

La oposición política de Honduras no está dispuesta a dialogar con la Comisión de Diálogo nombrada por la Comisión Permanente del Congreso Nacional, sino sólo entre jefes de bancada.

La Comisión de Diálogo convocó de nuevo a los jefes de las distintas bancadas políticas, pero los diputados de los partidos Nacional, Liberal y Salvador de Honduras se mantienen firmes en su decisión de no asistir.

Al respecto, Tomás Zambrano, jefe de la bancada cachureca, dijo que la oposición sí quiere dialogar, pero no hay bases para hacerlo porque “desconocemos y dejamos sin valor y efecto todo lo ejecutado por la Comisión Permanente. Establecemos mediante resolución del pleno que no tienen facultades legales, entonces no acudimos a esa convocatoria”.