¿Quién fue el personaje del mundo en 2025? Vote aquí

El 2025 estuvo marcado por tensiones políticas, emergencias humanitarias y momentos de crisis que captaron la atención global. En ese contexto, varias figuras se convirtieron en protagonistas de la agenda internacional por sus decisiones, liderazgos o posturas frente a escenarios complejos. Pero, ¿quién fue el personaje del mundo en 2025 según los lectores de La Prensa?
Para responder a esa pregunta, La Prensa mantendrá abierta esta votación hasta el 8 de enero de 2026, a las 11:59 p. m., para que los lectores puedan elegir al personaje internacional más destacado del año.
Entre los nombres propuestos figura María Corina Machado, líder opositora venezolana, reconocida por su defensa de la democracia y los derechos civiles y ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2025. También aparece Robert Prevost, quien asumió el pontificado como León XIV tras la muerte del papa Francisco.
Además se incluye al presidente argentino Javier Milei y Erika Kirk, destacada en debates internacionales sobre liderazgo y gestión de crisis. A la lista se suma Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
¿Cómo votar en nuestra encuesta?
Estos son los pasos para votar:
1) Ingrese a La Prensa (www.laprensa.hn) desde su computadora, teléfono móvil o tableta.
2) Busque la encuesta titulada “Vote por el personaje del mundo en 2025” y haga clic.
3) Seleccione al personaje de su preferencia haciendo clic en el círculo junto a su nombre (solo se permite un voto por participante).
4) Deslice hasta el final de la encuesta y presione el botón morado “Votar” para registrar su elección.
5) Recuerde que la privacidad de los participantes está garantizada mediante el control por dirección IP, lo que asegura la transparencia del proceso. En redes que comparten una misma IP, solo se permitirá un voto. Si no puede participar mientras está conectado al WiFi de su empresa, puede desactivar esa conexión y habilitar sus datos móviles para emitir su voto.