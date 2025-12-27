Pastores piden acelerar escrutinio y llaman a la unidad nacional

Tegucigalpa, Honduras.

El líder religioso señaló que, aunque la declaratoria presidencial ya redujo la zozobra ciudadana, aún persisten dudas en otros niveles de elección que deben resolverse con prontitud para garantizar estabilidad y confianza en el proceso democrático.

El presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa (APT), Mario Banegas , instó a las autoridades electorales a agilizar el escrutinio especial de las actas pendientes, al considerar que la falta de resultados definitivos en alcaldías y diputaciones mantiene un ambiente de incertidumbre en el país.

"Ya se salió en una parte, no es la más importante, pero era la que tenía en zozobra al pueblo hondureño, que era a nivel de presidente, pero viendo cómo están los alcaldes, son cosas mínimas que se pueden resolver lo más prontamente y se debería de hacer el escrutinio", expresó Banegas.

El pronunciamiento surge mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) continúa con el escrutinio especial de actas que presentan inconsistencias en los niveles de alcaldías y diputaciones, cuyos resultados aún no han sido definidos en varias zonas del país.

Banegas consideró que, por su complejidad, el conteo de diputaciones podría realizarse en una etapa posterior; sin embargo, el pleno de consejeros del CNE decidió iniciar primero con ese nivel y dejar para el final las corporaciones municipales.

La falta de definiciones mantiene en expectativa a candidatos con posibilidades matemáticas de triunfo, especialmente en municipios clave como el Distrito Central, donde la contienda sigue siendo disputada entre el actual alcalde Jorge Aldana, del Partido Libertad y Refundación (Libre), y Juan Diego Zelaya, del Partido Nacional.