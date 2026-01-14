  1. Inicio
Partido Nacional ratifica apoyo a Nasry Asfura e impulsa a Tomás Zambrano al frente del Congreso

La bancada del Partido Nacional anunció que encomendaron a Tomás Zambrano la tarea de buscar los consensos necesarios conforme a la normativa para que lidere el Congreso Nacional.

Tomás Zambrano y los diputados electos del Partido Nacional para el período 2026-2030.

 Foto: Cortesía
Tegucigalpa, Honduras

La bancada del Partido Nacional de Honduras ratificó este martes su respaldo al presidente electo, Nasry Asfura Zablah, y anunció su apoyo al diputado electo José Tomás Zambrano Molina como candidato para presidir el Congreso Nacional durante el período legislativo 2026-2030.

En un pronunciamiento emitido tras una reunión en Tegucigalpa, los diputados propietarios y suplentes del Partido Nacional señalaron que el pueblo hondureño expresó con claridad su voluntad en las urnas al elegir a Asfura como presidente de la República y otorgarles una bancada de 49 diputados en el Congreso Nacional.

¿Cómo será la toma de posesión de Nasry Asfura?

La bancada destacó que, con el objetivo de garantizar la complementariedad entre los poderes del Estado y una gobernabilidad sólida, respaldan de forma unánime la candidatura de Zambrano Molina, a quien encomendaron la tarea de buscar los consensos necesarios conforme a la normativa vigente.

Asimismo, el Partido Nacional extendió una invitación a la bancada del Partido Liberal para construir un acuerdo que permita la elección de una Junta Directiva plural, integrada por las distintas fuerzas políticas, en el marco de un pacto de gobernabilidad legislativa por el bien del país.

Finalmente, los diputados nacionalistas reafirmaron que están listos para asumir su responsabilidad histórica desde el Congreso Nacional y conducir las transformaciones que Honduras requiere en esta nueva etapa política.

Comunicado emeitido por la bancada del Partido Nacional.

Comunicado emeitido por la bancada del Partido Nacional.

 (Foto: Redes Sociales)


Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

