Partido Nacional lidera con 152 alcaldías, según datos preliminares del CNE

Tegucigalpa, Honduras

El Partido Nacional se consolida como el ganador a nivel de corporaciones municipales al liderar la contienda en al menos 152 alcaldías, según datos preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), actualizados a las 6:00 pm del 3 de diciembre. Con este resultado, los nacionalistas pintan de azul cerca de la mitad de las 298 municipalidades del país.

El Partido Liberal emerge como la segunda fuerza política, al posicionarse en primer lugar en 74 gobiernos locales. Libertad y Refundación (Libre) desciende al tercer puesto, con 69 triunfos. El Partido Innovación y Unidad (Pinu) lidera en una municipalidad. Estas cifras representan un crecimiento para el partido de la estrella solitaria en relación con las elecciones generales de 2021, cuando obtuvo 142 municipalidades, lo que significa un aumento de 10 locaciones. La alcaldía de la ciudad de Yoro que estaba bajo el mando de Martha Puentes, del Partido Liberal, la está ganando la nacionalista Diana Urbina. Al igual que la ciudad de Siguatepeque, cuyo alcalde era liberal y ahora estará al mando del nacionalista Jorge Alfredo Valeriano. En contraste, el Partido Liberal registra una disminución: pasó de 91 a 74, lo que representa una caída de 17. No obstante, el Partido Liberal obtuvo una fuerza notable en las principales ciudades de Honduras, como San Pedro Sula, Puerto Cortés, Comayagua y Villanueva, entre otras. Libre, pese a su desempeño más bajo en comparación con otras fuerzas políticas, creció al pasar de 48 a 69 municipalidades.

Una diferencia importante respecto a 2021 es que las alianzas locales y partidos emergentes se desplomaron: mientras hace cuatro años ganaron al menos 11 localidades, esta vez terminaron en cero. Otra particularidad es que en 2021 se ordenó repetir las elecciones en dos municipios, mientras que en 2025, en el municipio de San Antonio de Flores, las votaciones se realizarán hasta una semana después, el 7 de diciembre.

Fuerte carga electoral